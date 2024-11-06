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        Lösemi farkındalığı kapsamında Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi

        Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:56
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        Lösemi farkındalığı kapsamında Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi
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        Tekirdağ'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen yürüyüşe tedavi gören lösemili ve iyileşen çocuklar aileleriyle katıldı.

        Hükümet Caddesi'nde toplanan aileler, "turuncu" renkli tişörtleri giyerek, ellerinde dövizlerle ve turuncu balonlarla Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        LÖSEV İstanbul Kurumlarla İletişim Sorumlusu Kübra Nur Çiçen, yaptığı konuşmada farkındalık yaratmak amacıyla kortej yürüyüşü organize ettiklerini söyledi.

        Katılımcılara teşekkür eden Çiçen, amaçlarının löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

        LÖSEV Tekirdağ gönüllüsü Sebahat Tehnovo da yürüyüşe destek veren herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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