Lösemi farkındalığı kapsamında Tekirdağ'da yürüyüş düzenlendi

LÖSEV Tekirdağ gönüllüsü Sebahat Tehnovo da yürüyüşe destek veren herkese teşekkür etti.

Katılımcılara teşekkür eden Çiçen, amaçlarının löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Hükümet Caddesi'nde toplanan aileler, "turuncu" renkli tişörtleri giyerek, ellerinde dövizlerle ve turuncu balonlarla Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen yürüyüşe tedavi gören lösemili ve iyileşen çocuklar aileleriyle katıldı.

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