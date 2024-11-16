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        Tekirdağ'da poyraz etkisini 3 gündür sürdürüyor

        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:03
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        Tekirdağ'da poyraz etkisini 3 gündür sürdürüyor
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        Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın pazartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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