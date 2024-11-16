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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:52
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 12 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 15 gram esrar ve 46 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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