Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 12 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 55 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 15 gram esrar ve 46 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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