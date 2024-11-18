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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:55
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Atatürk Mahallesi'nde A.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde A.İ.Ç'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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