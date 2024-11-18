Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Atatürk Mahallesi'nde A.Ö'nün kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde A.İ.Ç'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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