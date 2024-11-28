Tekirdağ'da eşini darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Raporda, Buse Ateş Suna'nın telefonunda Tuğba Arabacı olarak kayıtlı olan telefon numarasının Ali Cihan Çetin'e ait olduğu belirtildi.

Daha sonra SEGBİS ile bağlanan tanık Ali Cihan Çetin, maktul ile internet üzerinden tanıştıklarını anlattı.

Maktulle bir ay sosyal medya üzerinden görüştüklerini aktaran Çetin, hiç görüşmediklerini, maktulün kendisine sözlü olduğunu ve sözlüsünün peşini bırakmadığını anlattığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Enes Suna ise eşinin tanık Ali Cihan Çetin ile yazışmalarını gördüğünü, eşinin babasının sürekli kendilerini ayırmaya çalıştığını ve eşini darbetmediğini savundu.