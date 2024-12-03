Organik tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak, tarımın milli gelirdeki payının artırılması için organik tarım ürünlerinden hazırlanan işlenmiş ürünlerin daha fazla ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Orak, fakültede düzenlenen "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Organik Tarımın Zorlukları ve Gelecek Stratejileri" konferansında yaptığı konuşmada, organik tarımın bozulan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik yapıldığını söyledi.

Tarımda bilinçli üretimin bundan sonra daha önemli olduğunu ifade eden Orak, "Tarımsal mücadelede kullanılan sentetik ilaç, gübreler ve katkı maddeleri tarımı tehdit ediyor. Hatalı sulamalar, salma sulamalar tarımı tehdit ediyor. Bu bilinçsiz sulamalar azalmaya başladı. Yağmurlama ve damla sulamaya geçildi bazı yerlerde. Tarımda bilinçli sulama çok önemli. Üretimde her aşamaya dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Orak, Türkiye'de 343 bin hektar alanda organik tarım yapıldığını, yılda 1 milyon 636 bin ton organik ürün yetiştirildiğini dile getirdi. Türkiye'de 2002 yılında 150 organik ürün yetiştirilirken, 2024 yılında bu rakamın 259'a çıktığını belirten Orak, şöyle konuştu: "Milli gelirde tarımın payı istenilen seviyede değil. Bu bizi rahatsız ediyor. Bunu biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Organik tarım katma değeri yüksek ürünler üretmemizi sağlıyor. Bunun bir adım ötesi var. Organik ürünleri işleyerek ihracat yapmamız gerekir. Bizim eksiğimiz bu. Organik tarımın amacı doğal kaynakları, doğal alanları korumak ve gelecek uşaklara aktarmak. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve topluma sağlıklı gıda temin etmek organik tarımın amaçlarından. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler ürünlerin nereden geldiğini merak ediyor. Ürünlerin üretim sürecini merak ediyor. O yüzden o ülkelerde organik tarım önemli hale geldi."