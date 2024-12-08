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        Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan hırsızlık şüphelileri yakalandı

        Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 20:15
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        Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan hırsızlık şüphelileri yakalandı
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        Tekirdağ'da fabrikaya girmeye çalışan yüzleri maskeli hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde yüzleri maskeli 3 şüphelinin bir fabrika bahçesine girmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin dron kullandığı çalışmada, 3 şüpheli ve onları bekleyen bir kişi saklandıkları arazide yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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