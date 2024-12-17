Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 15 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan,143 Hint bülbülü ile 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.

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