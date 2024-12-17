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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 15 kişi yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:37
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 15 kişi yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 235 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 sigara sarma makinesi, 160 Bengal ispinozu, 158 papağan,143 Hint bülbülü ile 205 muhabbet kuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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