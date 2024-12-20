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        Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu konser verdi

        Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:35
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        Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu konser verdi
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        Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu müzikseverlerle buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Bestekar Cahit Gökalp şefliğinde eserleri sanatseverlerle buluşturan Nadide Türk Müzik Topluluğu katılımcılardan alkış aldı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gökalp ve sanatçıları tebrik etti.

        Konsere Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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