Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu konser verdi
Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu müzikseverlerle buluştu.
Tekirdağ'da Nadide Türk Müzik Topluluğu müzikseverlerle buluştu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bestekar Cahit Gökalp şefliğinde eserleri sanatseverlerle buluşturan Nadide Türk Müzik Topluluğu katılımcılardan alkış aldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gökalp ve sanatçıları tebrik etti.
Konsere Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı.
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