Tekirdağ'da 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da hakkında 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'da hakkında 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında çeşitli suçlardan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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