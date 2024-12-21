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        Tekirdağ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi

        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:34
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        Tekirdağ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
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        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcu Emre Yazgan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

        Gençler için projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Koçoğlu, "Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisindeyiz. En iyisi olmak için gece gündüz hepimiz, hep birlikte buradaki çalışma arkadaşlarımızla, il müdürlerimizle çalışma gayreti içerisindeyiz. Gençlik Politika Belgesi çok önemli. Bu sadece rehber niteliğinde bir belge değil. Bu aynı zamanda icracı bir belge olacak." dedi.

        Koçoğlu, çalıştayda istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair 11 başlık ele alınacağını dile getirdi.

        Gençlik Politika Belgesi'nin titizlikle hazırlandığını belirten Koçoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Bu belgeyi hazırlarken hazırlık aşamasında tüm illerimizde atölye çalışmalarını sürdürüyoruz. Eş zamanlı akademik çalışmalar ile araştırmalar yürütüyoruz, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Meslek kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. Sendikalarla bir araya geliyoruz. Siz de bugün burada bulunarak çok ciddi anlamda bu politika belgesine katkı sağlayacaksınız. Bir kelimeniz iz düşümü olacak. O iz düşümü Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Yüzyılı'nın politikasını değiştirecek."

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Namık Kemal Üniversitesinin eğitime önemli katkıları olduğunu anlattı.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de bu tür çalıştaylarda gençlerin değerli fikirlilerini sunma fırsatı bulduğunu belirtti.

        Grup çalışmaları ve interaktif oturumların da yer aldığı programda, gençlerin önerileri de dinlendi.

        Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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