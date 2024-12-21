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        Tekirdağ'da trenin çarptığı bir kişi öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:35
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        Tekirdağ'da trenin çarptığı bir kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde tren yolundan karşıya geçmek isteyen Şakir Güler'e (38) yolcu treni çarptı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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