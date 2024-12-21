Tekirdağ'da trenin çarptığı bir kişi öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Çiftlikler mevkiinde tren yolundan karşıya geçmek isteyen Şakir Güler'e (38) yolcu treni çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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