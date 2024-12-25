Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 45 gram metamfetamin, 350 gram sentetik uyuşturucu, 56 sentetik ecza hap, 527 gram aseton ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
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