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        Tekirdağ'da pelikan "Garip", balıkçı barınağının maskotu oldu

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçıların 2 yıldır beslediği pelikan, balıkçı barınağının maskotu haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:21
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        Tekirdağ'da pelikan "Garip", balıkçı barınağının maskotu oldu
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçıların 2 yıldır beslediği pelikan, balıkçı barınağının maskotu haline geldi.

        Göç eden sürüden ayrıldığı tahmin edilen pelikan, yaklaşık 2 yıl önce Barbaros Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına kondu.

        Bölgeden ayrılmayan pelikan adeta barınağın sakinlerinden biri oldu. Pelikana "Garip" ismini veren balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlandıktan sonra barınağa döndüklerinde pelikanı avladıkları balıklarla besliyor.

        Barınakta pelikanı gören vatandaşlar ise fotoğrafını çekiyor.

        - "Bütün balıkçılar onu elleriyle besliyor"

        Mahalle sakinlerinden Emirhan Dalgın, AA muhabirine, pelikanın barınağın en sevimli sakini olduğunu söyledi.

        Pelikanın bölgeden ayrılmadığını belirten Dalgın, "Pelikan buranın maskotu gibi oldu. Burada bekliyor. Balıkçılar denizden dönünce tekneye geliyor. Biz de onu balıkla besliyoruz. Bütün balıkçılar onu elleriyle besliyor. Dışarıdan gelenler pelikanı görünce fotoğraf çekiyor. Pelikanın beslendiğini gören vatandaşlar seviniyor." dedi.

        Balıkçı Batuhan Altan da barınakta herkesin pelikana gözü gibi baktığını ifade etti.

        Balıktan dönerken kıyıda pelikanın kendilerini beklediğini görünce mutlu olduklarını aktaran Altan, "Balıktan döneceğimiz zaman özellikle bizi bekliyor. Ağlarımıza takılan balıkları yemek istiyor. Biz de her denizden döndüğümüzde ona balık veriyoruz. Bize alıştı, çok sıcak kanlı. Her geldiğimizde bizi karşılıyor." diye konuştu.

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