Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten yeni yıl mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:15 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında, yeni bir yıla hep birlikte girmenin heyecanının yaşandığını belirtti.

        Acı ve tatlı hatıralarıyla 2024 yılını geride kaldığını aktaran Soytürk, "Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2025 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, halkımızı daha güzel, daha müreffeh, daha mutlu yarınların beklediğine olan inancımız tamdır."ifadelerini kullandı.

        Soytürk, 2025'te Trakya’nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'ın daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması, marka kent olması, bölgenin ve ülkenin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için çalışacaklarını aktardı.

        Yeni yılın herkes için yenilenmenin ve yeni hedeflere yönelmek için bir fırsat olduğunu vurgulayan Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Yılın son günü ve gecesinde polisimiz, jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız ve yerel yönetimler, valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaklar. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
        Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Notalarla engelini aşan Melis öğretmen azmiyle umut oluyor
        Notalarla engelini aşan Melis öğretmen azmiyle umut oluyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş