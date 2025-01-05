Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün'e ziyaret
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turanlı ve Üzgün bir süre görüşerek sohbet etti.
Ziyarette, gençler ve çocuklar için birlikte yapılabilecek etkinlik ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.
Üzgün ziyareti dolayısıyla Turanlı'ya teşekkür etti.
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