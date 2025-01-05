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        Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün'e ziyaret

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:15
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        Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün'e ziyaret
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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turanlı ve Üzgün bir süre görüşerek sohbet etti.

        Ziyarette, gençler ve çocuklar için birlikte yapılabilecek etkinlik ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Üzgün ziyareti dolayısıyla Turanlı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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