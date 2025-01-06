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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:34
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi B.B. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Evinde uyuşturucuyla yakalandı

        Ergene ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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