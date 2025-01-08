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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 08:48 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:56
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 445 gram metamfetamin ve 70 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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