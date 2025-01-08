Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Tekirdağ'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki 35 R 4907 plakalı otomobil ile N.D'nin kullandığı 59 AKK 365 plakalı cip Kayı Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler N.D ve Ş.K ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
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