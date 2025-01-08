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        Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:19
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        Tekirdağ'da otomobille cipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'da otomobille cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ş.K. idaresindeki 35 R 4907 plakalı otomobil ile N.D'nin kullandığı 59 AKK 365 plakalı cip Kayı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler N.D ve Ş.K ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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