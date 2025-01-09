AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıya AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Mandacı, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Hedeflerinin birinci parti olmak olduğunu belirten Mandacı, "Geçen yıl 19 Ekim'den sonra yönetim kurulu üyeleri arasında görevlendirme yaptık ve ardından sahaya çıktık. Öncelikle mahalle başkanlarımızla kahve ziyaretleri gerçekleştirdik. Köylere ziyaretler yaptık. Esnaf ziyaretlerine başladık. Allah'ın izniyle önümüzdeki ilk seçimde iktidarda ve Süleymanpaşa'da birinci parti olmayı hedefliyoruz" dedi.

Mandacı, vatandaşlarla daha fazla hemhal olmak istediklerini dile getirdi.

Vatandaşların sorunlarına, dertlerine çözüm bulmak, yola çıktıklarını aktaran Mandacı, "Dava arkadaşlarımla birlikte bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. İnşallah Süleymanpaşa’da partimizi eski günlerde olduğu gibi yine hak ettiği yere taşıyacağız. İl başkanımızla ve ekibinin arkasında yol yürümekten her zaman gurur duydum, onur duydum. İnşallah bundan sonraki süreçte de Ali başkanımızın arkasında yürümeye devam edeceğiz. Onun açacağı yolda, onun liderliğinde Tekirdağ'da yeni bir şahlanış dönemine başlayacağız. Allah'ın izniyle önümüzdeki ilk seçimde iktidarda birinci parti, yerel seçimde de Süleymanpaşa'da birinci parti olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.