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        Tekirdağ'da evinde sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da evinde 1375 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:10
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        Tekirdağ'da evinde sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da evinde 1375 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde yaşayan S.Ö'nün evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 1375 litre sahte içki ve kaynatma düzeneği ile kazan ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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