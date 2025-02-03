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        Tekirdağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza

        Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:14
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        Tekirdağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 lira ceza
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        Tekirdağ'da aracıyla drift atan sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza uygulandı.

        Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde, bir otomobilin drift attığının bildirilmesi üzerine çalışma yaptı.

        İlçe merkezinde durdurulan otomobilin sürücüsü K.R.P'nin, ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

        Ehliyetsiz olduğu ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 84 bin 739 lira idari ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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