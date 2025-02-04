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        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çarptığı otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:08
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        Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücüye 10 yıl hapis cezası verildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çarptığı otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

        Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Aksan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Aksan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, çok pişman olduğunu söyledi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından sanık, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        - Olay

        Çorlu Zafer Mahallesinde 11 Ekim 2024'te, Faruk Aksan'ın (35) kullandığı otomobilin çarptığı otomobildeki Çetin Karakuş (60), eşi Çiğdem Karakuş (53), Çisem Meriç (30) ve 6 aylık Aras Meriç hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Aksan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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