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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:07
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeref defterini imzalayan Soytürk, Toraman ile bir süre görüştü.

        Toraman, ziyareti için Soytürk'e teşekkür etti.

        Soytürk, ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.

        Vali Soytürk, Kaşdemir ile görüşerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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