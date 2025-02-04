Tekirdağ Valisi Soytürk Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeref defterini imzalayan Soytürk, Toraman ile bir süre görüştü.
Toraman, ziyareti için Soytürk'e teşekkür etti.
Soytürk, ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.
Vali Soytürk, Kaşdemir ile görüşerek sohbet etti.
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