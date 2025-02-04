Tekirdağ Valisi Soytürk Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

Vali Soytürk, Kaşdemir ile görüşerek sohbet etti.

Toraman, ziyareti için Soytürk'e teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şeref defterini imzalayan Soytürk, Toraman ile bir süre görüştü.

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