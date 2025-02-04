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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da, geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:27
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da, geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ocak ayında kent genelinde 25 operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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