Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.

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