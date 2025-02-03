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        Otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 84 bin lira ceza

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücü K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:40
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        Otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücüye 84 bin lira ceza
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde otomobille drift yapan ehliyetsiz sürücü K.R.P.'ye (18), 84 bin 739 lira para cezası uygulandı.

        Şarköy'ün Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen drifti ehliyetsiz sürücü K.R.P.'nin yaptığı belirlendi. K.R.P.'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Drift yapma' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından toplam 84 bin 739 lira para cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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