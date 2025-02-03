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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde araçlarında tarihi eser ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:16
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde araçlarında tarihi eser ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeağıl Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen, sikke, taş parçası, küpe, yüzük ve dedektör ele geçirildi.

        Araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

        - Evde uyuşturucu ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde A.K. ve D.N.T'nin yaşadığı evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde şüphe üzerine M.V'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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