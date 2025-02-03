Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde A.K. ve D.N.T'nin yaşadığı evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen, sikke, taş parçası, küpe, yüzük ve dedektör ele geçirildi.

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