Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İstanbul'da geçen ay gerçekleştirilen Badminton Kadınlar ve Erkekler Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerinde milli takımla Avrupa takımlar üçüncülüğü kazanan Sinem Yıldız, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İstanbul'da geçen ay gerçekleştirilen Badminton Kadınlar ve Erkekler Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerinde milli takımla Avrupa takımlar üçüncülüğü kazanan Sinem Yıldız, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Soytürk, başarılı sporcu Sinem Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve badminton antrenörü Hüseyin Mert'i makamında kabul etti.

        Başarılı sporcuyu tebrik eden Vali Soytürk, Büyükler Ferdi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Takımlar Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Yıldız'a başarılar diledi.

        -Vali Soytürk Çorlu'da iftar programına katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen iftara katıldı.

        Çorlu TSO'da düzenlenen iftarda Vali Soytürk ve il protokolü birlikte oruçlarını açtı.

        Vali Soytürk iftarın düzenlenmesinde emeği geçen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan'a teşekkür etti.

        Programa, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Edirne ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ve sanayiciler katıldı.

        -Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kırmızı'dan özel eğitim okuluna ziyaret

        Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

        Kırmızı, okulun genel işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında okul müdürü Zafer Usta'dan bilgi aldı.

        Ardından, öğretmenlerle bir araya gelen Kırmızı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özel eğitim okullarında uygulanması süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Soytürk, sporcularla badminton oynadı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, sporcularla badminton oynadı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da su ürünlerine sıkı denetim
        Tekirdağ'da su ürünlerine sıkı denetim
        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4...
        Tekirdağ'da kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4...
        Çorlu'ya 30 dükkânlı sebze ve meyve hali
        Çorlu'ya 30 dükkânlı sebze ve meyve hali
        Tekirdağ'a 30 yeni hekim ataması
        Tekirdağ'a 30 yeni hekim ataması