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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 08:47 Güncelleme: 07.02.2025 - 08:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde 8 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 128 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca, 220 tabanca fişeği, 7 otomatik sigara sarma makinesi, 25 bin makaron ve 17 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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