Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı
        ABONE OL

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 43. yılında mezarı başında anıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Alkaya'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Üzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihan pehlivanını mezarı başında andıklarını söyledi.

        Hüseyin Pehlivan'ın ünlü bir güreşçi olduğunu aktaran Üzgün, "Pehlivanımızı unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımız devam ediyor. Havanın soğuk olmasına rağmen genç güreşçilerimizle, öğrencilerimizle kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduk ve dua ettik. Tekirdağ'ın yetiştirdiği cihan pehlivanını rahmet anıyoruz." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın özel bir güreşçi olduğunu belirtti.

        Hüseyin Pehlivan'ın torunu Sinan Alkaya da dedesinin Kırkpınar rekorunun halen kırılamadığını ve dedesiyle gurur duyduklarını anlattı.

        - Hüseyin Pehlivan

        Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğdu, 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç etti. Ailesi, köylerinin ismini soyadı olarak aldı.

        Ağabeylerinden özenerek başladığı güreşte kısa sürede adını duyurmaya başlayan Hüseyin Pehlivan, Kırkpınar'da namına nam kattı. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan ünvanı aldı.

        Yurdun dört bir yanında güreş müsabakalarında adını duyuran Hüseyin Alkaya, yurt dışında da güreşlerdeki başarısıyla nam yaptı. Alkaya, 74 yaşında Tekirdağ'da yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Çalışan kadınlar kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" ile hentbola döndü
        Çalışan kadınlar kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" ile hentbola döndü
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı
        Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalan...
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalan...
        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı