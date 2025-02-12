Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailelerini ziyaret etti
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Güler, şehit Hasan Semerci ve şehit Şenol Kartal'ın ailelerini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.
Şehit ailelerinin acılarına ortak olduklarını belirten Güler, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını ifade etti.
Şehit aileleri Güler'e ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.
Güler'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.
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