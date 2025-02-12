Süleymanpaşa Kaymakamı Güler, şehit ailelerini ziyaret etti

Güler'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir de eşlik etti.

Şehit ailelerinin acılarına ortak olduklarını belirten Güler, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını ifade etti.

Kaymakam Güler, şehit Hasan Semerci ve şehit Şenol Kartal'ın ailelerini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

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