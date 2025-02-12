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        Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:11
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        Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kar yağışıyla İkiz Göller ve çevresinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Bölgenin 4 mevsim ayrı güzellik sunduğunu anlatan Karaküçük, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

        İstanbul'a 1 saatlik mesafede ve bölgenin önemli ekoturizm merkezlerinden olan İkiz Göller, kış mevsimi de ziyaretçilerini bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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