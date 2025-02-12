Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller ve çevresi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kar yağışıyla İkiz Göller ve çevresinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Bölgenin 4 mevsim ayrı güzellik sunduğunu anlatan Karaküçük, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

İstanbul'a 1 saatlik mesafede ve bölgenin önemli ekoturizm merkezlerinden olan İkiz Göller, kış mevsimi de ziyaretçilerini bekliyor.