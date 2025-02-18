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        Tekirdağ'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:43
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        Tekirdağ'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        İstasyon Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Bina sakinleri, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kısa sürede tahliye edildi.

        İtfaiye tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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