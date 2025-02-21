Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Duruşmada maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis ve babası Ahmet Akkurt da hazır bulundu.

        Son sözleri sorulan sanık, olayın buralara gelmesini istemediğini ileri sürerek, üzgün olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti de Kurt'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında indirim yapılmadı.

        Maktulün annesi Nergis Akkurt, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğu ifade etti.

        Kızlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını anlatan Akkurt, sanığın hak ettiği cezayı almasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        Avukat Uğur Yüksel ise sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirtti.

        Sanığa, hiçbir takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini vurgulayan Yüksel, "Bizim de tamamen talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu tabii ki bizim kaybımızı geri getirmeyecek, ailenin kaybını geri getirmeyecek ama en azından acımızı az da olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için bir emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        -Olay

        Şarköy'de 19 Ocak 2023'te eski eşi Rıdvan Kurt (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Akkurt'un bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

        Bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki Kurt ise sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava istinafa taşındı
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava istinafa taşındı
        Tekirdağ'da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi
        Tekirdağ'da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi
        Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı
        Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı