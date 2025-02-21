Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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