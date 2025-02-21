Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

Trakya Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve kooperatif ortakları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ve Çeşmeliler bir süre sohbet etti.

Çeşmeliler, köylerde tarımın geliştirilmesi için modern teknikleri artırma ve tarımı elverişli hale getirme yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Çeşmeliler, gençlerin köye dönüşlerini sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Vali Soytürk, yapılan çalışmaları faydalı bulduğunu ifade ederek, Çeşmeliler ve kooperatif ortaklarına başarılar diledi.