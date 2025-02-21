Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret

        Trakya Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve kooperatif ortakları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        ABONE OL

        Trakya Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve kooperatif ortakları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk ve Çeşmeliler bir süre sohbet etti.

        Çeşmeliler, köylerde tarımın geliştirilmesi için modern teknikleri artırma ve tarımı elverişli hale getirme yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu belirten Çeşmeliler, gençlerin köye dönüşlerini sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Vali Soytürk, yapılan çalışmaları faydalı bulduğunu ifade ederek, Çeşmeliler ve kooperatif ortaklarına başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular sabah saatlerine dikkat
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Başına vurduğu ütüyle eşini öldüren koca: Eşime tokat attım
        Başına vurduğu ütüyle eşini öldüren koca: Eşime tokat attım
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim...
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim...
        Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy'de ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy'de ziyarete açıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa