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        Tekirdağ'da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi

        Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:47
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        Tekirdağ'da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi
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        Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi.

        Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde kadınlar için eğitim programı düzenlendi.

        Doktor Ferda Öztürk, ebe Gülay Karbuz ve Zeynep Özbay tarafından verilen eğitimlere 25 kursiyer katıldı.

        Eğitimde, hastalıkların erken teşhisi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Uzmanlar eğitimin sonunda kadınların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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