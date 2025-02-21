Tekirdağ'da kadın kursiyerlere sağlık eğitimi verildi

Doktor Ferda Öztürk, ebe Gülay Karbuz ve Zeynep Özbay tarafından verilen eğitimlere 25 kursiyer katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde kadınlar için eğitim programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.