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        Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:45
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        Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kamaradere Mahallesi'nde O.Y. (44) idaresindeki 34 KA 2046 plakalı otomobil ile N.Ç'nin kullandığı 39 SA 340 plakalı tır çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü O.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan otomobildeki E.K. ve K.Ç. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tır sürücüsü N.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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