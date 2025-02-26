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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:39
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Omurtak Caddesi'nde bir kafede A.A. ile Ö.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.A. Ö.D'yi bacağından bıçakla yaraladı.

        Yaralanan Ö.D. olay yerine gelen ekiplere mukavemet göstererek bir polise saldırdı. Yaralı Ö.D. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli A.A. ve tedavisinin ardından Ö.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne getirilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'nde şüphe üzerine Ö.M'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

        -Makaron ele geçirildi

        Ergene ilçesinde 840 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir işletmede yaptıkları aramalarda 840 makaron ele geçirdi.

        İşletme sahibi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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