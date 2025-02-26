Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir işletmede yaptıkları aramalarda 840 makaron ele geçirdi.

Yaralanan Ö.D. olay yerine gelen ekiplere mukavemet göstererek bir polise saldırdı. Yaralı Ö.D. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Omurtak Caddesi'nde bir kafede A.A. ile Ö.D. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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