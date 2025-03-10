Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda İ.K, K.G. ve M.Ç. gözaltına alındı, 3 mağdur kadın da kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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