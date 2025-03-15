Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce paydos etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti
        ABONE OL

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce paydos etti.

        Marmara'da umduklarını bulamadıkları için bir süre Karadeniz'de avlanan Tekirdağlı balıkçılar, orada da balığın azalması nedeniyle kente döndü.

        Balıkçılar, tekrar Marmara'da avlanmak istediklerinde dipte etkili olan müsilaj nedeniyle denize ağ atamadı.

        Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerine topladıkları ağları onarmaya başlayan balıkçılar, av yasağından önce avlanmayı bıraktı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, müsilajın Marmara'da balıkçıların avlanmasını zorlaştırdığını söyledi.

        Denizin dibinde salyanın daha yoğun olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, "Büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız salya nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül'de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte de ağlarının, teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Fakat 12 metrenin altında bulunan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler." dedi.

        Balıkçı İdris Şeremet de balıkçıların salya nedeniyle Marmara'ya ağ atma şansı kalmadığını dile getirdi.

        Geçen ay daha çok Karadeniz'de avlandıklarını ifade eden Şeremet, "Karadeniz'de bereketli sezon geçirdik, neredeyse her gün palamut yakaladık. Hamsi oldu, istavrit oldu. Erken paydos etmemizin sebebi Karadeniz'de balık azaldı, Marmara'ya geldik. Marmara'da da salyanın çok olduğunu gördük, riske girmeden erken paydos kararı verdik. Ağ bakımlarımızı tamamladıktan sonra yeni sezon için umutla beklemeye başlayacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel'in hedefi milli takım
        Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel'in hedefi milli takım
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 100 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 100 bin makaron ele geçirildi
        Prof. Dr. Tecer: Müsilaj Marmara Denizi'ni istila etmiş durumda
        Prof. Dr. Tecer: Müsilaj Marmara Denizi'ni istila etmiş durumda
        Tekirdağ'da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
        Tekirdağ'da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü