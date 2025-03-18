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        Tekirdağ'da 700 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:01
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        Tekirdağ'da 700 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Şarköy ilçesinde bir işletmede ve Ergene ilçesinde bir hafif ticari araçta yaptıkları aramalarda 700 bin makaron, 2 bin 750 gram kilogram tütün ele geçirdi.

        İşletmede ve otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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