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        Tekirdağ'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:10
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Araçtaki İ.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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