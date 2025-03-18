Tekirdağ'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, durdurulan bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Araçtaki İ.E. gözaltına alındı.
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