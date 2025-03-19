Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri serbest dalış eğitim sertifikalarını aldı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri serbest dalış eğitim sertifikalarını aldı.
Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinden üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenlenen serbest dalış eğitimi sona erdi.
Milli Takım Antrenörü Sertan Aydın tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.
- Süleymanpaşa'da iftar programları sürüyor
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.
Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, son olarak Naip Mahallesi'nde kuruldu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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