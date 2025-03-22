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        Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerini erken tamamladı

        Karadeniz'den av sezonunda teknelerde çalışmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, Marmara'da müsilaj nedeniyle erken paydos ederek sezonluk mesailerinde sona geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:28
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        Karadenizli tayfalar, Tekirdağ'da sezonluk mesailerini erken tamamladı
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        Karadeniz'den av sezonunda teknelerde çalışmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, Marmara'da müsilaj nedeniyle erken paydos ederek sezonluk mesailerinde sona geldi.

        Tekirdağ'da balıkçılar Marmara Denizi'nde ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce paydos etti.

        Eylülde av sezonunun başlamasıyla Tekirdağ'a gelen Karadenizli tayfalar, sezon boyunca teknelerde çalıştı.

        Erken paydosun ardından yıpranmış ağları onarmaya, motor ve radar bakımlarını yapmaya başlayan tayfalar, işlerinin bitmesinin ardından evlerinin yolunu tutacak.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların, sezon boyunca denizlerde nasiplerini aradığını söyledi.

        Ordu, Samsun ve Bartın gibi illerinden gelen tayfaların, müsilajdan dolayı sezonu erken bitirdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Her sene sezon öncesi Karadeniz'in farklı illerinden tayfalar ilimize geliyor. Sezon sona erene kadar tayfalar teknelerde ekmek mücadelesine devam ediyor. Bu sene Marmara'da müsilajın artmasından dolayı büyük tekneler sezonu erken bitirmeye karar verdi. Teknelerde çalışana tayfalarda ağ bakımlarının tamamlanmasının ardından memleketlerine dönecek." dedi.

        Karadeniz'den gelen balıkçı Okan Yılmaz da denizdeki ekmek mücadelelerinin bu sene erken tamamlandığını dile getirdi.

        Müsailajın bu sene Marmara'da avlanmayı zorlaştırdığını aktaran Yılmaz, bu sezon evlerine erken dönmek zorunda olduklarını belirtti.

        Bartın'dan gelen Emre Yıldız da sezon boyunca denize ağ atarak nasiplerini aradıklarını ifade ederek, ağ bakımlarının tamamlanmasıyla sezonun bitireceklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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