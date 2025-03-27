Çorlu'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
R.F. idaresindeki 59 AB 378 plakalı beton mikseri, Sarılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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