Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL

        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da, İstanbul'a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçiril...
        Tekirdağ'da, İstanbul'a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçiril...
        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
        Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı
        Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla çamur yağdı
        Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi
        Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi
        Doç. Dr. Doğan: Sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşmalıyız
        Doç. Dr. Doğan: Sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşmalıyız