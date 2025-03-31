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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'da üst aramasında 184 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:38
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        Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'da üst aramasında 184 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Orta Cami Mahallesi'nde E.U'yu durdurdu.

        Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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