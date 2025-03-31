Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi

Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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