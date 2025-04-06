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        Milli tekvandocu Ahsen Şengün başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor:

        MESUT KARADUMAN - Tekvandoda Türkiye şampiyonlukları, Balkan birinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki milli sporcu Ahsen Şengün, başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:24 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:24
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        Milli tekvandocu Ahsen Şengün başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor:
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        MESUT KARADUMAN - Tekvandoda Türkiye şampiyonlukları, Balkan birinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan 23 yaşındaki milli sporcu Ahsen Şengün, başarılarına dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tekvandoyla 9 yaşında tanıştıktan sonra kendini geliştiren Şengün, daha sonra şampiyonalara katılmaya başladı.

        Şengün, il geneli ve bölge şampiyonlarında dereceler almaya başlamasının ardından, Türkiye şampiyonalarına katıldı.

        Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanan Şengün, milli takıma seçilerek Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hak kazandı.

        Şengün, milli takımla katıldığı organizasyonlarda dünya üçüncülüğü ve Balkan şampiyonluğu elde ederek önemli başarılara imza attı.

        Tekvandoda toplamda 30 madalyası bulunan milli sporcu, derecelerine dünya şampiyonluğunu eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

        Milli sporcu Ahsen Şengün, AA muhabirine, sporun içinde olmaktan keyif aldığını söyledi.

        Tekvandoya başladığında sadece sporu oyun olarak gördüğünü ifade eden Şengün, "Maçlara katılmaya başladıktan sonra o kazanma, kaybetme, mücadele ruhu bunları tattıkça bu iş farklı bir boyuta ulaştı. Tekvandoya başladıktan bir 4-5 yıl sonra bu işi iyice profesyonel olarak yapmaya başladım. Yıldızlar kategorisinde özellikle daha çok emek verdim. Türkiye şampiyonu oldum o sene ve güzel bir yıl geçirmiştim." dedi.

        Şengün, her zaman kürsüde olmak için gayret ettiğini, sporun kendisine çok güzel şeyler kazandırdığını dile getirdi.

        Türkiye şampiyonu olduktan sonra ülkesini yurt dışında temsil etme fırsatı bulduğunu belirten Şengün, "Avrupa Şampiyonası ve dünya şampiyonasına katıldım ve Güney Kore'de dünya üçüncüsü oldum. O yıldan sonra da birçok kez Türkiye şampiyonu oldum ve Türkiye'de başka dereceler kazandım. Uluslararası açık turnuvalarda da birçok madalyam var." ifadelerini kullandı.

        Milli sporcu, geçen yıl Türkiye ve Balkan şampiyonu olarak güzel bir sezonu geride bıraktığını söyledi.

        - "30'a yakın madalyam var"

        Tekvandoda bu seviyeye gelebileceğini tahmin etmediğini dile getiren Şengün, şunları kaydetti:

        "Bu mücadele ruhunu çok küçük yaşlarda benimsedim çünkü kazandığım zaman bir an önce bir sonraki maçı bekliyordum. Kazanmak için her şeyimi veriyordum. O gurur gerçekten çok başka. Bugüne kadar 30'a yakın madalyam var. Benim tek hedefim ay yıldızlı bayrağımızı her zaman en iyi şekilde dalgalandırmak, ülkemi temsil etmek. Önümüzde dünya şampiyonası, daha sonra Avrupa Şampiyonası var. 2028 yılında olimpiyatlar var. En büyük hedeflerim bu organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

        Şengün, Kapaklı Ortaokulu'nda bir yıldır beden eğitimi öğretmenliği yaptığını belirtti.

        Öğrencilerin genç ve sporcu bir öğretmene ilgi gösterdiğini aktaran Şengün, "Yetenekli gördüğüm çocukları hemen spora yönlendiriyorum. Her kadının hatta herkesin kendini savunmayı öğrenmesi gerek. Bu spor bunun için gerçekten çok önemli. Çocuklar için de erken yaşta spora başlamalarını tavsiye ediyorum çünkü aklınıza gelebilecek bütün özellikleri bu sporla birlikte kazanabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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