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        Tekirdağ'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:32
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        Tekirdağ'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 kayıt dışı telefon ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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