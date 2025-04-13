Tekirdağ'da telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 kayıt dışı telefon ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
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